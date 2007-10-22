ЄСМ: Наругу над символами України здійснили етнічні українці

Сімферополь. 22 жовтня. УНІАН. Над символами України на Говерлі здійснили наругу не росіяни, а «етнічні українці», заявляють в Євразійському союзі молоді.

Як говориться в ексклюзивному коментарі для УНІАН начальника Мережевої ставки Євразійського союзу молоді (ЄСМ) Павла ЗАРІФУЛЛІНА, люди, яких у Службі безпеки України вважають причетними до подій на Говерлі, не мають до них ніякого відношення. «Ці люди не мають відношення до нападу. У СБУ тремтять за свої посади, тому обвинувачують кого завгодно. У них (у СБУ – УНІАН) є дані, що вищезазначені люди входять до ЄСМ - тому що вони організували десятки операцій проти ЮЩЕНКА і НАТО в Україні, - зазначає П.ЗАРІФУЛЛІН. - Насправді акцію здійснили етнічні українці, які мають українське громадянство. Для ЄСМ це було дуже важливо - щоб символ окупації України було знищено самими українцями. Про їхнє місцезнаходження в СБУ нічого не знають».

Коментуючи заяву в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА про отримання Службою безпеки матеріалів, що події були скоординовані «з території Росії» керівниками ЄСМ Павлом ЗАРІФУЛЛІНИМ і Олександром ДУГІНИМ, П.ЗАРІФУЛЛІН заявив, що ЄСМ – це організація мережева. «Це значить, що наші українські структури працюють за принципами широкої автономії. Ми підтримуємо їх, зокрема інформаційно, але не даємо якихось конкретних завдань. У тому числі і щодо захоплення піку Сталіна (Говерли), - зазначив П.ЗАРІФУЛЛІН. - З іншого боку - для нас велика честь бути причетними до цього антифашистського акту опору».

Кажучи про мотиви, які спонукали здійснити акт осквернення символу України, П.ЗАРІФУЛЛІН зазначив, що це відповідь на проголошення командуючого ОУН-УПА Романа Шухевича Героєм України. «Це бути зроблено у відповідь на проголошення Шухевича Героєм України», - заявив П.ЗАРІФУЛЛІН.

Як повідомлялося, Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами Державного герба України, встановленого на Говерлі – найвищій горі на території України, і перейменуванні вершини на пік Сталіна.

20 жовтня в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, які здійснили наругу над державною символікою України на горі Говерла. За його словами, це троє молодих людей – «Леонід САВІН (1974 р.н.), громадянин України, який з березня цього року постійно проживає в Москві і є одним із провідних активістів цієї структури, відповідальним за функціонування веб-сайту ЄСМ. Другий - Олександр БОВДУНОВ (1986 р.н.), громадянин Росії, і третій - Валерій МАНТРОВ (1988 р.н.)».

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ одержані матеріали, які свідчать, що «цим ганебним вчинком координували з території Росії» керівники ЄСМ П.ЗАРІФУЛЛІН і О.ДУГІН, яким з червня минулого року на 5 років заборонено в`їзд до України.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом наруги над державними символами України, встановленими на Говерлі.

Нагадаємо, завтра у Сімферополі відбудиться прес-конференція представників громадської організації "Патріотична ініціатива" на тему "Діяльність Євразійського союзу молоді і Народного фронту "Севастополь-Крым-Россия" як реакція на створення "помаранчевої коаліції"".