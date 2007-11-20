Тривають роботи в акваторії Азово-Чорноморського басейну, де 11 листопада виникли надзвичайні події із 13 морськими суднами, з яких 5 затонуло, а 8 суден потрапило на мілину.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 сьогодні, 20 листопада, доля 19 моряків залишається невідомою, пошуки тривають.

В результаті проведених пошуково-рятувальних робіт було врятовано 58 членів екіпажів та знайдено тіла 4 загиблих матросів з судна ”Нахічевань”.

Протягом 19 листопада у зв`язку зі складними погодними умовами (швидкість вітру до 24 м/с та хвилювання моря до 4 балів) плавзасоби до проведення пошуково-рятувальних робіт не залучались, водолазні роботи не проводились.

Передислокація особового складу до острова Коса Тузла була проведена гелікоптером Мі-8, яким перевезено 58 осіб від МНС. На Тузлі силами зведеного загону МНС, чисельністю 70 осіб та 4 одиниці техніки, проведено очищення близько 500 м берегової смуги від нафтопродуктів. Зібрано нафтопродуктів у суміші з піском та водоростями загальною масою близько 126 тонн та завантажено для подальшого транспортування 560 тонн. З початку виконання робіт загальна маса зібраної суміші з нафтопродуктами становить 2 тис. 242 тонни, очищено близько 3,5 км берегової смуги острова Коса Тузла.

У с. Геройське силами Морського координаційного аварійно-рятувального центру та комунальними службами міськвиконкому, загальною чисельністю 28 осіб, проведено очищення від нафтопродуктів прибережної смуги. Зібрано 9,5 тонн суміші з нафтопродуктами.

У Керчі підрозділом МНС у складі 20 осіб проведено очищення від нафтопродуктів прибережної смуги від Московського пляжу до мису Зміїний довжиною 800 м. Зібрано близько 8 тонн суміші з нафтопродуктами.

Буксири ”Портовик”, ”Юрій Гарнаєв” і ”Бриз-Юг” із сорбентом на борту перебувають у Керченському морському торговельному порту у готовності до ліквідації плям нафтопродуктів, у разі їхнього виявлення в акваторії Керченської протоки.

З метою проведення моніторингу стану забруднення прибережної смуги Керченської протоки співробітниками Державної Азово-Чорноморської інспекції, організовано патрулювання, за результатами якого виявлено забруднення: прибережної захисної смуги від с. Юркіно до мису Тархан довжиною 7 км та шириною до 1 м; прибережної захисної смуги Керченської протоки в районі фортеці ”Єнікале” (с. Сипягіно), довжиною 20 м і шириною 0,5 м; прибережної захисної смуги Азовського моря в районі с. Підмаячне від пансіонату ”Світло маяка” до поромної переправи довжиною 800 м і шириною 0,5 м; прибережної захисної смуги Азовського моря в районі с. Опасне біля рибгоспу ”ім. Войкова” довжиною 20 м і шириною 0,5 м.

Міська санітарно-епідеміологічна станція Керчі продовжує лабораторний контроль за якістю морської води і рибопродукцією, також встановлено санітарний нагляд за розміщенням, харчуванням, водозабезпеченням та медичним забезпеченням на острові Коса Тузла.

Координацію пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.