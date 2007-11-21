Шуфрич склав повноваження

Верховна Рада Автономної Республіки Крим на сьогоднішньому пленарному засіданні достроково припинила повноваження депутатів Дмитра ТАБАЧНИКА (Блок «За Януковича!»), Нестора ШУФРИЧА (Опозиційний блок «Не так!») і Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО (БЮТ).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували відповідно 87, 86 і 79 з 89 кримських парламентаріїв, які взяли участь у голосуванні.

Ставлячи питання на голосування, голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО сказав: «Нестір Іванович (ШУФРИЧ – УНІАН) передає всім привіт, дякує всім за активну роботу і жалкує, що покидає стіни Верховної Ради Криму».

Як повідомляв УНІАН, повноваження депутатів Д.ТАБАЧНИКА, Н.ШУФРИЧА і С.ВЕЛІЖАНСЬКОГО припинені достроково у зв`язку з обранням їх народними депутатами України на позачергових виборах 30 вересня і на підставі поданих ними заяв про складення повноважень. Відповідно до законодавства, у випадку, якщо повноваження депутата припинені достроково, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у виборчому списку місцевої організації партії або блоку, від якого він був обраний.

Вчора керівник Кримського республіканського комітету СДПУ(о), депутат Верховної Ради АРК Юхим ФІКС повідомив, що замість Н.ШУФРИЧА депутатом Верховної Ради АРК стане перший заступник голови Кримського рескому СДПУ(о) Олександр СИБІЛЬОВ.