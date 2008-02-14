По дорозі в аеропорт «шестірка» не розминулась з мікроавтобусом (фото)
12:00, 14 лютого 2008Крым
0 0
Троє людей травмовано
Водій ВАЗ-2106, рухаючись по дорозі до аеропорту «Бельбек» (Севастополь), при виїзді з другорядної на головну дорогу не пропустив мікроавтобус Ford Transit. Внаслідок чого відбулося зіткнення.
Від удару «шестірка» перекинулася, повідомляє прес-служба ДАІ Севастополя.
Водіїв і пасажира «Жигулі» госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Фото прес-служби ДАІ Севастополя
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter