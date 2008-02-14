По дорозі в аеропорт «шестірка» не розминулась з мікроавтобусом (фото)

Троє людей травмовано

Водій ВАЗ-2106, рухаючись по дорозі до аеропорту «Бельбек» (Севастополь), при виїзді з другорядної на головну дорогу не пропустив мікроавтобус Ford Transit. Внаслідок чого відбулося зіткнення. Від удару «шестірка» перекинулася, повідомляє прес-служба ДАІ Севастополя. Водіїв і пасажира «Жигулі» госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Фото прес-служби ДАІ Севастополя

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