Крим у десятці регіонів-лідерів України по об`ємам залучення інвестицій

АР Крим входить в десятку регіонів-лідерів України по об`ємам залучення прямих іноземних інвестицій.

Про це повідомлялося на Міжнародному форумі з питань співпраці у сфері торгівлі, який пройшов в Лівадії (Ялта).

Як відзначає прес-служба Ради міністрів Криму, півострів увійшов до десятки регіонів-лідерів України завдяки стійким тенденціям соціально-економічного розвитку.

Сукупний іноземний капітал, розміщений в економіці автономії, за станом на 1 січня 2008 року склав 794,9 млн. дол. США. При цьому об`єм чистих прямих іноземних інвестицій зріс до 726,2 млн. дол. США.

Загальний розмір прямих іноземних інвестицій в економіку Автономної Республіки Крим в 2007 році склав 155,1 млн. дол. США. «Це максимальний річний показник за всю сучасну історію розвитку Криму», - відзначає уряд автономії.