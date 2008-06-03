VIP-гості концерту Пола Маккартні у Києві зберуть кошти для онкохворих дітей

Відомі українці, бізнесмени, політики, іноземні дипломати та інші гості, яких запросив Фонд Віктора Пінчука відвідати 14 червня в Києві Independence Concert легендарного британського музиканта сера Пола МАККАРТНІ як VIP-персон, зможуть приєднатися до добродійної акції зі збору коштів на обладнання Дитячого відділення Національного інституту раку.

Це – найбільша медична установа в Україні, яка спеціалізується на боротьбі з дитячими онкозахворюваннями. Щорічно тут проходять лікування більш як 300 дітей з усіх регіонів країни, у яких найважчі форми раку.

«Захворюваність на рак в Україні зростає, як і в усьому світі. Але, на жаль, показники ефективності лікування в Україні вдвічі нижчі, ніж у Європі. У нашій країні є фахівці і технології лікування, але не вистачає обладнання і медикаментів. Допомогти у рішенні цих проблем можна по-різному – особисто підтримувати хворого, допомагати з медикаментами чи з медичним обладнанням. Будь-який наш вклад може врятувати життя дитини», – відзначив керівник Дитячого відділення Національного інституту раку Григорій КЛИМНЮК.

Сьогодні українська медицина може врятувати лише 40% онкохворих дітей (за середньоєвропейського показника 70%), однією з головних причин такого низького показника є відсутність сучасного обладнання для ранньої діагностики і ефективного лікування раку.

«До соціальної акції, що стала можливою завдяки концерту сера Пола МАККАРТНІ, який сам втратив через рак свою дружину і близьких друзів, ми хочемо залучити широке коло благодійників і продемонструвати, що спільні зусилля небайдужих людей здатні ефективно і швидко вирішити конкретно поставлене завдання.

Сер Пол МАККАРТНІ відомий у світі не тільки завдяки своїй унікальній музиці, а й завдяки масштабним благодійним проектам і ініціативам. Його візит до України – це ще один привід замислитися: що ми можемо зробити для тих, хто потребує нашої допомоги. Пора бути разом, зокрема, і заради вирішення гострих соціальних проблем!» – сказав Віктор ПІНЧУК.