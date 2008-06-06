У Сімферополі відзначають день народження Пушкіна

У Сімферополі сьогодні відзначають 209-річчя з дня народження російського поета Олександра Пушкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, квіти до пам`ятника поетові в Сімферополі поклали українські і російські політики (серед них, зокрема, Наталія ВІТРЕНКО і Костянтин ЗАТУЛІН), активісти ряду політсил, представники уряду і парламенту Криму.

Другий рік підряд у день народження О.Пушкіна відкривається фестиваль «Велике російське слово». На честь відкриття II фестивалю «Велике російське слово» в небо запустили голубів і влаштували концерт. Люди, присутні на відкритті фестивалю, тримали в руках прапори Росії, Андріївські прапори, прапори Блоку Вітренко і Російської громади Криму, періодично скандували: «Севастополь! Крим! Росія!».

Лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер автономії, голова оргкомітету з проведення фестивалю Сергій ЦЕКОВ заявив, що для росіян О.Пушкін не тільки поет, а й пророк. «Для нас Пушкін – не просто поет, це наша душа, це наш пророк. Багато років тому він передбачив те, що є сьогодні. Він боровся за російське слово ще тоді, коли російське слово лише починало формуватися, а сьогодні разом з Пушкіним за це російське слово боремося ми з вами», - сказав С.ЦЕКОВ.

Заходи в рамках відкриття фестивалю, крім Сімферополя, сьогодні проходять в Бахчисараї і Ялті.

У програмі «Великого російського слова» - науково-практична конференція «Російська мова в полікультурному світі», круглий стіл «Україна і Росія – духовна і культурно-історична спільність», присвячений 1020-річчю Хрещення Русі, а також пушкінські, гоголівські і чеховські читання і т.д.

В останній день фестивалю - 12 червня - на честь святкування Дня Росії в Сімферополі відбудеться мітинг "прихильників російсько-української дружби і стратегічного партнерства", святковий концерт і салют.

Фестиваль проходить за ініціативою Російської громади Криму, під егідою Верховної Ради і Ради міністрів автономії, за участю Міністерства закордонних справ Російської Федерації, мерії Москви тощо.