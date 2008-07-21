У Вірменії названі переможці «Золотого абрикосу»

На урочистому закритті МКФ «Золотий абрикос» були оголошені переможці у трьох номінаціях: «Ігрове кіно», «Документалістика» і «Вірменська панорама».

Головний приз «Золотого абрикосу» у номінації «Ігрове кіно» одержала картина Анни Мелікян «Русалка», що брала участь в кіноогляді від Росії. Їй вдалося обіграти «Безмовне світло» мексиканця Карлоса Рейгадаса, «Леді Джейн» француза Робера Гедігяна і «Душку» голландця Йоса Стеллінга.

Кращим документальним фільмом названа картина нідерландського режисера Мейри Ашер «Жінки багато що бачать», а у «Вірменській панорамі» «Золотий абрикос» дістався фільму американського режисера Єрика Назаряна «Сутінки».

Призом за внесок у світовий кінематограф були удостоєні німецький режисер Вім Вендерс і його іранський колега Дарюш Мехрджуї, а приз «Дань пошани», привласнено посмертно великому М. Антоніоні. Приїхала отримати його вдова Енріка Фіко. Після смерті чоловіка це перший випадок її участі в кінофестивалі.

Фільмом відкриття стала українська картина Романа Балаяна «Райські птахи», світова прем`єра якої відбулася у рамках 30-го ММКФ, а закривала фестиваль нова робота беззмінного президента «Золотого абрикосу» Атома Егояна «Поклоніння», яка стала учасником Каннского кінофестивалю.

– Такі фільми як «Райські птахи» Балаяна залишаються в людині, – каже Вім Вендерс після перегляду української картини. – Їх не можна викинути з голови, з душі. Ось і я своїми фільмами хочу вкласти в голови глядачів ідеї та образи, які, сподіваюся, допоможуть їм точніше побачити світ і їхнє власне життя. Там тільки одне послання – кожна людина вільна змінити свою долю. Це і є моє кредо, моя політика.

Переможців у категоріях визначало міжнародне журі: у номінації «Ігрове кіно» на чолі з іранським режисером Дарюшем Мехрджуї, кращий документальний фільм»назвав голова журі номінації Міхаель Главвогер з Австрії. А журі «Вірменської панорами» очолила Анаїт Назарян зі США, яка була виконавчим продюсером фільму Френсіса Форда Копполи "Молодість без молодості", представленого на фестивалі поза конкурсною програмою.

Ступінь «міжнародної зрілості» Єреванського Міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос», який традиційно проходить у Єревані з 13 по 20 липня, підтвердили цього року як списки стрічок-конкурсантів, так і імена їх творців. На огляд було подано безпрецедентну кількість заявок, яка в півтора рази перевищує число кандидатів за всі попередні роки. 454 картини увійшли до афіші фестивалю, а 166 стрічок з 65-ти країн світу склали його конкурсні програми. Серед почесних гостей фестивалю: Вім Вендерс, Ульріх Зайдль, Катрін Брейя, Йос Стеллінг.

Вперше кінофестиваль «Золотий абрикос» пройшов у 2004 році. За п`ять років його відвідали такі режисери, як Кшиштоф Зануссі, брати Тавіані, Олександр Сокуров, Лео Каракс. Бюджет фестивалю наполовину забезпечує уряд Вірменії, іншу половину фінансують спонсори. Одне з безумовних достоїнств «Золотого абрикосу» – демократична атмосфера… Гостей в Єревані не ділять на поважних або неповажних. Під час фестивалю всі разом здійснюють дві обов`язкові поїздки – на озеро Севан і в Будинок-музей Сергія Параджанова.

За матеріалами кінопродюсерської компанії SOTA Cinema Group