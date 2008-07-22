Російським телеканалам пригрозили дискваліфікацією з українського ефіру

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення заявляє, що в разі продовження іноземними телеканалами практики спекуляції на мовній темі вона порушить питання про правомірність присутності таких телеканалів у кабельних телемережах України.

Про це йдеться у заяві Нацради, розміщеній на її сайті.

Нацрада наголошує, що спекуляції на мовній темі "стали мало не головною новинною темою сюжетів деяких російських ЗМІ".

"Особливо цим відзначається РТР "Планета". Неперевірена, тенденційна, а часто і відверто провокативна інформація стає нормою для цього телеканалу", - сказано у заяві.

Національна рада заявляє, що мова телепрограм ніколи не була приводом для відмови провайдерам у праві транслювати російські канали на територію України.

За даними Нацради, із 45 іноземних програм, які вона вважає адаптованими до вимог українського законодавства і рекомендує для включення до українських кабельних телемереж, тільки 8 виходять в ефір італійською, англійською, французькою, німецькою мовами, решта 37 – російською.

"Ми вдячні цим зарубіжним телекомпаніям за збагачення інформаційної палітри нашої країни", - сказано у заяві.

Водночас у Нацраді заявляють, що всі намагання "цивілізовано... вибудувати стосунки між зарубіжними та вітчизняними суб’єктами діяльності в інформаційному просторі України наштовхуються на істеричний супротив провайдерів програмної послуги та деяких російських ЗМІ".

Враховуючи, що мова йде про іноземні телеканали, Національна рада проінформувала МЗС України "про можливі наслідки для тих, хто спекуляції на тему українсько-російських стосунків зробив своїм основним жанром".

"За активної допомоги окремих російських телеканалів поширюються абсурдні твердження про те, що Національна рада вимагає від російських телекомпаній, що пиширюють свої програми у кабельних телемережах України, перекладу їх програм на українську мову", - йдеться у листі Нацради МЗС.

Національна рада інформує, що "в разі продовження дезінформування глядачів та зумисних спекуляцій на темах, що провокують політичні протистояння, шкодять добросусідським стосункам України та Російської Федерації", вона буде змушена розглянути питання про правомірність присутності таких зарубіжних телеканалів у кабельних телемережах України.

Українська правда