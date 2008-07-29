Цвинтар у Підкамені мало не сплюндрували гості етнофестивалю

Група реставраторів «Магурич», яка приїхала з Польщі займатиметься реставрацією середньовічного цвинтаря, що розташований біля монастиря поблизу села Підкамінь, Львівської області. У найближчі тижні реставратори житимуть у монастирі і намагатимуться відновити історичну пам’ятку, яка вистояла кілька століть, але яку мало не сплюндрували окремі гості фестивалю «Підкамінь». Про це повідомляє ЗІК.

Як розповів очевидець подій, деякі молоді люди, які приїхали на фестиваль, по-блюзнірському поводились на старовинному кладовищі, смітили, вилазили на могили та хрести, яким не менше як 250 років.