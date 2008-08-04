З 8 по 10 серпня у Києві відбудуться змагання вейкбордистів під рок

З 8 по 10 серпня київський парк «Дружби народів» перетвориться на територію молодіжної рок-культури та екстремального спорту. У рамках третього етапу Кубку світу з вейкбордингу, який проходить в Україні вперше, глядачі зможуть спостерігати за екстремальними виступами понад 80 вейкбордистів із країн Європи, Америки и Австралії. Кожен день змагань завершуватиметься вечіркою чи концертом, на яких виступатимуть рок-гурти «Mad Heads XL», «Димна суміш», «Pins», а також ARS NOVA і DJ RooT.

Всесвітня асоціація вейкбордингу проводить Кубок світу вперше. Першість проходить у 5-ти країнах на 2 континентах, серед яких Франція, Філіппіни, Україна, Данія та Німеччина. В українській столиці відбудеться третій етап змагань.

Вейкбординг – відносно новий екстремальний вид водного спорту, що стрімко розвивається, і поєднав у собі елементи водних лиж, сноубордингу та серфінгу. Слово вейкбординг походить від словосполучення англійських слів wake (вейк), що означає кільватерну хвилю за катером, та board (борд) – дошка.

Президент Української федерації воднолижного спорту Василь Гришко каже, що вейкбординг розвивається в Україні приблизно 8 років. Переламним моментом став 2007 рік – у київському парку "Дружби народів" була побудована воднолижна канатна дорога, перша та єдина в Східній Європі. Всесвітня асоціація вейкбордингу прийняла рішення про проведення в Україні світової першості, оскільки в країні вже відбулися три профільні внутрішні змагання високого рівня. Сподіваюсь, що після цих змагань світові форуми в нашій державі стануть традицією.

В Україні змагання з вейкбордингу проводяться з 2003 року – з моменту створення в парку "Дружби народів" (Деснянський район Києва) першого в Україні водноспортивного кайт-вейк клуба "Екстремальна Тяга". Зараз всі воднолижні клуби входять в українську федерацію воднолижного спорту під керівництвом президента Василя Гришка. Федерація представляє та захищає інтереси українських спортсменів як в нашій країні, так і за кордоном.

Сумарний призовий фонд українських змагань складе 30000$, в Тулузі він склав 10000$, а в Копенгагені – 25000$. Змагатимуться за головний титул серії райдери з усього світу на фінальних змаганнях T-Mobile Extreme Playgrounds в Німеччині 23-24 серпня.