У Києві презентовано аудіо-видання творів української літератури

В четвер у Києві презентовано аудіо-видання „Класика української літератури: Живі голоси”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата Миколи ТОМЕНКА, зазначивши, що це аудіо-видання - спільний проект Фонду М.ТОМЕНКА „Справедлива країна” та Національної радіокомпанії України, видане до річниці Дня незалежності України.

До цього видання увійшли унікальні аудіо-записи поетичних творів відомих українських літераторів у виконанні Василя Симоненка, Максима Рильського, Миколи Бажана, Павла Тичини, Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Платона Воронька, Олеся Гончара, Миколи Вінграновського, Василя Стуса та ін. Більшість записів - із фондів Українського радіо, решта - з приватних архівів. Найдавніший запис з голосом Марка Кропивницького датований 1906 роком, найсвіжіший - 1995-м.

Під час презентації М.ТОМЕНКО також повідомив, що від сьогодні починається акція з популяризації української поезії на низці FM-радіостанцій. Зокрема, таку ініціативу вже підтримали „Наше радіо” та „Ретро FM”. „Сподіваюся, й інші радіостанції не залишаться осторонь та підтримають цю своєрідну соціальну рекламу з популяризації української літератури”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

За його словами, на сьогодні Фондом видано першу тисячу компакт-дисків „Класика української літератури: Живі голоси”, які планується поширювати в освітніх закладах України. „Але це тільки початок. Ми запропонуємо співпрацю Міністерству освіти і науки та місцевим меценатам, щоб усі 22 тисячі шкіл в Україні мали хоча би по примірнику цього видання”, - поділився планами М.ТОМЕНКО.

Він розповів, що досвід поширення попереднього диску з голосом Василя Симоненка засвідчив, що паралельно знаходитимуться ще багато цікавих аудіозаписів з приватних архівів, у школах чи місцевих музеях, які варті того, аби їх почула ширша аудиторія. „Крім того, ми запланували видання чергового аудіо-диску з фрагментами прозових творів відомих вітчизняних письменників, які би читали самі автори. Сподіваюся, що наш новий метод навчання – просування української літератури через „аудіопереконання” самих авторів (відомих літераторів, які вивчаються зараз у шкільній програмі), досягне своєї мети і допоможе школярам пізнати українську літературу, її настрої та мотиви”, - зазначив М.ТОМЕНКО.