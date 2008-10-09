Нобелівську премію з літератури отримав французький письменник

68-річний французький письменник Жан-Марі Гюстав Леклезіо (Jean-Marie Gustave Le Clezio) названий лауреатом Нобелівської премії з літератури 2008 року. Його ім`я назвали на прес-конференції в Стокгольмі 9 жовтня.

У прес-релізі Нобелівського комітету йдеться, що Леклезіо пише "про нові напрями, поетичні пригоди, плотські захоплення", він – "дослідник людства поза межами правлячої цивілізації".

Популярність до Леклезіо прийшла в 1963 році, коли він опублікував свій дебютний роман "Le Proces-Verbal" ("Протокол"). Книга принесла йому номінацію на Гонкурывськую премію і премію Ренодо.

Російською мовою видавалися його романи "Пустеля", "Золота рибка", "Дієго і Фріда", збірка "Небесні жителі".

Церемонія вручення лауреатові Нобелівської премії, що складається із золотої медалі, диплому Шведської Королівської академії і чеку на 10 мільйонів шведських крон (1,42 мільйона доларів або 1,02 мільйона євро), відбудеться в Стокгольмі 10 грудня 2008 року.

Правила Шведської Королівської академії забороняють згадку імен потенційних володарів премії не тільки в пресі, але і в приватних бесідах. Напередодні вручення нагороди члени Нобелівського комітету голосують за один з п`яти кандидатів з короткого списку, зміст якого залишається таємним.

Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року. Лауреатом премії в 2007 році була британська письменниця Доріс Лессінг.

Lenta.ru