Лев Толстой заговорив українською на львівській сцені

Український театр імені Марії Заньковецької поставив прем’єру за твором російського класика. «Історію коня» за повістю «Холстомер» львівські митці цими вихідними представили не лише місцевій публіці. На прем’єру з Москви прилетів автор інсценізації повісті Толстого – відомий режисер Марк Розовський.

У Львові людей вчить жити кінь. Зі сцени академічного театру імені Заньковецької до глядачів звертається Холстомєр - персонаж однойменної повісті Льва Толстого. Прем`єру театр представив цими вихідними. Поки кінь розмірковує про красу та сенс людського життя, самі люди займаються звичною справою – байдикують і розважаються. Актори легко переходять від одної пристрасті до іншої. За задумом, у людськості коня Холстомєра глядач має впізнати себе. І перед обличчям смерті, яка присутня від початку до фіналу вистави, пригадати 10 біблійних заповідей.

Вадим Сікорський, режисер-постановник прем’єри «Історія коня»: "Хотілося б, щоб люди жили як люди, не робили проблем собі. 10 заповідей усі знають. Чомусь живеться не так. Письменники, художники, люди на всій землі хочуть одного – жити нормально. А ми все ненормально і ненормально".

У сценічному варіанті повість «Холстомер» назвали «Історією коня». Вона з успіхом пройшла у тридцяти країнах. Автор інсценізації – російський режисер Марк Розовський, який прибув на львівську прем’єру. Після вистави зі сльозами на очах видатний режисер дякує заньківчанам за чудову постановку.

Марк Розовський, автор інсценізації «Історії коня»: "Это человечность великого русского искусства на украинском языке, вместе с замечательными украинскими актерами, вместе с замечательной постановкой Вадима Сикорского. Мне кажется, это достижение не только театра Заньковецькой во Львове, но и всей украинской театральной культуры".

На біс прем`єру оцінила і львівська публіка. Науці коня Холстомєра глядачі гаряче аплодували протягом десяти хвилин.

"Факти", ICTV