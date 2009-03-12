Сьогодні стартує Український тиждень моди

Сьогодні ввечері всі столичні модники та модниці зберуться у Пушкінському парку. Там стартує Український модний тиждень, на якому дизайнери представлять колекції осінньо-зимового сезону 2009-2010 року. Цього разу тиждень буде дещо скорочений – 6 днів, а дизайнери покажуть менше моделей для чоловіків. Однак, організатори сподіваються, що труднощі на довго не затягнуться, а модники поки купуватимуть українське, адже імпортний одяг – задорогий.

Дизайнери терміново дошивають колекції, а у Пушкінському парку закінчуються останні приготування до Українського тижня моди. Він скорочений до 6 днів, деякі імениті дизайнери не братимуть участі – через проблеми з інвесторами, однак, майстри модної індустрії переконують: гіршим через кризу одяг не стане.

Христина Бобкова, дизайнер: "Мы ничего не удешевляли, я бы даже сказала, что мы удорожили, потому что у нас – натуральный кашемир, шерсть, ангора".

Осінньо-зимову колекцію Христина Бобкова назвала "Вихід у чорному", однак, чорний не означає депресивний, а під темним ховається світла підкладка. Акценти дизайнера – на складному покрої, від якого не має відволікати колір. Сукня може обійтися у 3-5 тисяч гривень, однак, організатори тижня моди стверджують: у бутіках з іноземним одягом усе набагато дорожче, і наші дизайнери це мають використати як шанс.

Володимир Нечипорук, генеральний продюсер Українського модного тижня: "Найпростіше сказати, що знову повернуться міні чи вузькі штани, щоб економити на тканині, але, насправді, імпортна складова в українських дизайнерів все ж таки менша, ніж у готових виробів провідних марок. Навпаки, український одяг має бути більш конкурентоспроможний по ціні".

У модному тижні буде понад три десятки дизайнерів, і вони покажуть лише по одній колекції. На подіумі пануватиме мода економічно складних 90-х років, а в оформленні зали акцентуватимуть увагу на патріотизмі.

"Факти", ICTV