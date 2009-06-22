Професор Сергійчук: вулиця Петлюри в Києві - історична справедливість

«Історично справедливо, що в місті Києві вулицю Комінтерну, за рішенням Київської міської ради, перейменовано саме на честь Симона Петлюри», - вважає доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Траса Шевченка Володимир СЕРГІЙЧУК. Саме він був автором ідеї перейменування вулиці Комінтерну на вулицю імені Симона Петлюри.

За словами професора, С.Петлюра був організатором українських збройних сил, був тим, "хто на чолі створеного ним національного війська в 1917 році не раз входив до Києва як його визволитель якраз ось цією магістраллю, коли прибував на столичний залізничний вокзал" (теперішня вулиця Симона Петлюри виходить до залізничного вокзалу).

В.СЕРГІЙЧУК зазначає, що "19 грудня 1918 року Симона Петлюру вітало все населення Києва від залізничного вокзалу аж до Софійського майдану, де відбувся величний військовий парад на честь відродження Української Народної Республіки, який він приймав як головний отаман військ УНР. Симон Петлюра в найтяжчі часи державницького відродження України завжди залишався послідовним творцем нашого самостійного національного життя. Сповідуючи цю ідею, він дбав постійно про те, аби в незалежній Україні мали всі умови для свого вільного розвитку національні меншини, суворо карав тих, хто вчиняв їм кривду. Зрештою, він виявився переконаним самостійником, справжнім інтернаціоналістом - аж до останніх хвилин свого життя".

"Саме за це С.Петлюру і вбили вороги української державності, - говорить В.СЕРГІЙЧУК. - Але його патріотизм залишається й досі прикладом для тих, хто хотів би стати на чолі українського державотворчого процесу".

Історик глибоко переконаний, що "без повернення до його творчої спадщини, без врахування його настанов щодо розвитку української справи - справжньої України ми не побудуємо".

"Хочеться сподіватися, що найменування однієї з центральних київських вулиць на честь голови Директорії і головного отамана військ УНР - це важливий крок у цьому напрямку, що вселяє сподівання в тому, що заповіти С.Петлюри будуть враховуватися в державницькому чині його спадкоємців», - говорить професор В.СЕРГІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2009 р. Київрада вирішила перейменувати вулицю Комінтерну в Шевченківському районі Києва на вулицю імені Симона Петлюри.

Перейменування проводиться на честь 130-річчя від дня народження С.Петлюри та на виконання Указу Президента України від 16 травня 2005 року «Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки”.

С.Петлюра народився в Полтаві 1879 року. Під час громадянської війни був головним отаманом Української Народної Республіки. 1919 року очолив УНР. 1920 року емігрував до Польщі. 25 травня 1926 року загинув від руки агента НКВС. Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі.