Тюнінг від Павла Гудімова

Уже традиційно, виставковий сезон в арт-центрі «Я Галерея» завершується знаком оклику у вигляді кураторського проекту Павла Гудімова.

Є таке поняття: друге життя речей. У мистецтві – це практично традиція.

Кураторський проект Павла Гудімова «Тюнінг» присвячений саме цьому: другому, а в даному випадку першому життю речей в мистецтві.

Більшість художників використовують те, що «потрапляє під руку», те що, шкода викинути. Автори перетворюють на такий собі стартовий майданчик, з якого робиться крок до нових робіт чи навіть цілих серій.

Декілька прикладів.

Олександр Бабак у своєму проекті «Оголена» показує стару вишивку, яку знайшов на горищі свого сільського будинку.

Художник вписав у вишивку свою дружину Тамару: таким чином народне мистецтво переплавилося на сучасне.

Артем Волокітін втілив у житті давній задум: зробив розпис під кришкою столу. Звичайний кухонний стіл – ми дивимося на нього і не бачимо жодних змін. Заглядаємо під кришку…і розуміємо, що стіл цілком перевтілився, почав нове життя, не інакше.

Павло Маков здійснив «Поверенення»: на облігаціях державного займу надрукував зображення свого собаки, що робить свої природні собачі справи. З’явилося, м’яко кажучи, нове прочитання старої речі.

Для Андрія Сагайдаковського творчість у режимі «second life» - це взагалі ледь не життєве кредо. Вже декілька років художник пише не на новеньких ґрунтованих полотнах, а на старих килимках.

І це далеко не всі «тюнінговані» об’єкти. В експозиції будуть предмети/твори Миколи Маценка, Ігоря Яновича, Марини Скугарєвої, Влодка Кауфмана.

Куратор Павло Гудімов добре знає: якщо завершати сезон – то вже з розголосом!

Майстер-клас Павла Гудімова називатиметься «Професійний і аматорський тюнінг» і складатиметься з двох частин. Розповідей Гудімова про численні поїздки і виставки і рефлексій на тему народного дизайну і тюнінгу. Почути можна буде про все: від графіті до пластикових балконів. Про те, як це весело і як це сумно.

Відкриття 13 серпня, о 19:00. Майстер-клас Павла Гудімова 14 серпня, о 19:00.