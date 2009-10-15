”Українські вечорниці” знову в Норвегії

На добру традицію обертаються мандрівки українських вечорниць європейськими містами. Вдруге поспіль весела вечірка у стилі "етно-диско" відшумить у столиці Норвегії – славному місті Осло. Цього разу "любі танці" стануться з нагоди святкування 5-річного ювілею місцевою українською громадою. Своє палке відеопоздоровлення, а також повну валізу музичного свіжаку передав землякам засновник та "хрещений батько" вечорниць Олег Скрипка (a.k.a. DJ O’ Skrypka).

"Наче діти, що дорослішають та вирушають у життя власними дорогами, так і наші етно-диско-вечорниці помалу виходять з під батьківського крила та розлітаються світом, – ділиться думками співак. – Дуже шкода, що гастрольний графік не дає мені можливості особисто привітати моїх норвезьких друзів, але подумки ми – разом!"

Свято відбудеться у п’ятницю 16 жовтня о 19-00 за адресою: Осло, Storsalen BLS, Nordahl Brunsgate 22 (за будинком "Бліц"). Серед гостей – хор "Харестуа" з Арне Ватной, Ніколай Гільов з Гетеборзької Опери та гурт "Грибоядів" з Сергієм Калніним. Усім гостям – вхідний напій та борщ з часниковими пампушками.

Одягайтеся в народні костюми! Беріть із собою друзів! Ласкаво просимо!

Країна мрій