Учені вивели «формулу письменника»

Шведські фізики вивели "формулу письменника". Учені розробили математичні критерії, які дозволяють відрізняти авторів один від одного. Робота дослідників опублікована в журналі New Journal of Physics. Коротко про неї пише британська газета The Daily Telegraph.

Фахівці розробляли критерії, узявши за основу твори двох британських письменників - Томаса Харді і Дейвіда Герберта Лоуренса, а також одного американського - Германа Мелвілла. Учені аналізували частоту, з якою автори використовують у своїх творах нові слова. З часом у всіх трьох письменників цей показник починав зменшуватися. Дослідники показали, що швидкість зменшення кількості нових слів на відрізок тексту у кожного з письменників відрізнялася від інших.

Учені перевірили одержану ними закономірність на декількох літературних формах, створених кожним із авторів (роман, розповідь), а також на фрагментах творів. У всіх випадках показник зменшення кількості слів, що раніше не використовувалися, залишався постійним для кожного письменника. Фахівці вважають, що їх робота допоможе, наприклад, у пошуках втрачених творів письменників і вирішенні спірних питань про авторське право.

Зовсім недавно лінгвістичний аналіз дозволив ученим змінити сталі історичні уявлення. Американський дослідник, який вивчав листи, написані Христофором Колумбом, прийшов до висновку, що його батьківщиною була Іспанія.

Лента.ру