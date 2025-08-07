'Маємо зробити для цього все': Сирський зізнався, як закінчити війну військовими методами

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що війна має закінчитися на українських умовах.

Щоб закінчити війну на користь України військовими методами, потрібно завдати ворогу таких втрат, які змусять його піти на поступки. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.

Так журрналістка запитала генерала, чи бачить він перспективи закінчення війни саме військовими методами. На це Сирський обережно відповів, що "війна має закінчитися так, як нам вигідно".

"Ми маємо зробити для цього все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога. Ми повинні завдати йому таких втрат, щоб він пішов на закінчення цієї війни. Причому пішов на закінчення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах", - відповів головком.

Матеріал доповнюється...