Заставу також внесли за ще двох фігурантів справи.

7 серпня внесли заставу за трьох фігурантів справи про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ. Серед них і колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на заяви адвокатів фігурантів справи та речницю Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Відомо, що за Гайдая внесли заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Його адвокат Роман Кругляк зауважив, що "заставу внесли фізичні особи", і о 18:05 Гайдай покинув слідчий ізолятор.

Заставу у розмірі двох мільйонів гривень було внесено також за полковника Нацгвардії Василя Мишанського. Його захисники розповіли, що заставу за нього внесли гвардійці, йдеться у матеріалі.

За ще одну фігурантку справи – директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову – також було внесено заставу у 2 мільйони гривень.

"Усім заборонено залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи. Також мають здати свої паспорти та носити електронні браслети", – додали у "Суспільному".

Корупція на закупівлі дронів та засобів РЕБ

На початку серпня 2025 року у НАБУ та САП розкрили велику корупційну схему на закупівлі дронів та РЕБ. Серед затриманих був колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, який донедавна був і начальником Мукачівської РДА.

Після розголосу президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про його звільнення з цієї посади.

До схеми також може бути причетний депутат "Слуги народу" Олексій Кузнєцов. Нардепа взяли під варту. В якості альтернативи суд визначив заставу у розмірі 8 млн гривень.

