У п’ятницю, 8 серпня, мешканцеві Київського зоопарку горилі Тоні виповнюється 51 рік, що за людськими мірками дорівнює понад 90.

Як повідомляється на сторінці КиївЗоо у соціальній мережі Facebook, Тоні не лише єдина горила в Україні, а й одна з найстаріших горил Європи. Він живе один, оскільки має незалежний, трохи норовливий і дуже особливий характер, пояснюють працівники зоопарку:

"Як у кожної літньої особи, у нашого "дідуся" є свої вікові особливості, які потребують постійної уваги фахівців. Завдяки щоденній турботі команди зоологів і ветеринарів, збалансованому раціону та спеціальним фізичним вправам Тоні щодня має все необхідне, аби почуватися добре і залишатися активним - у своєму спокійному, розміреному ритмі".

Історія горили Тоні

Тоні народився 8 серпня 1974 року в Нюрнберзькому зоопарку (Німеччина) в родині рівнинних горил Фрітца та Делфі. З дитинства мав незалежний, норовливий характер, через що не ладнав з іншими тваринами та кілька разів змінював зоопарки - серед них Нюрнберг, Ганновер, Заарбрюкен.

У 1999 році, у віці 25 років, Тоні прибув до Київського зоопарку. Попри спроби поселити його разом із самкою Дорою, тварини не порозумілися, тож з того часу він мешкає сам.

У 2019 році, після проблем зі шлунком, його лікували за участі ветеринарів з Німеччини. Тоні пройшов обстеження, отримав дієту та програму фізичної активності. Завдяки цьому нині він почувається добре для свого поважного віку.

Як розповідають у КиївЗоо, Тоні має чіткі вподобання: перегляд телевізора й журналів, гра з м’ячем, лазання по конструкціях, добування меду, відпочинок у гамаку, перекуси насінням, томатним соком і кефіром, а також дрімота в сіні.

Характер у Тоні складний: обережний, самолюбний, в міру агресивний і впертий. Він визнає лише жінок-доглядачок, з якими спілкується жестами, а чоловіків уникає й демонструє їм неприязнь. До відвідувачів ставиться зверхньо, хоча іноді може проявити цікавість.

