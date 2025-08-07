Ігри доступні для завантаження протягом тижня, до 14 серпня.

Epic Games Store оновив безкоштовну бібліотеку ігор. Цього разу на геймерів очікує пара непоганих тайтлів у різних жанрах. Ігри можна активувати до 14 серпня.

Перший проєкт із роздачі – Road Redemption, який є духовним спадкоємцем знаменитої байкерської серії Road Rash. Головний герой гри очолює банду байкерів, беручи участь у безбаштових перегонах на виживання. У Steam 82% із понад 10 тис. оглядів – позитивні.

Також у магазині роздають 112 Operator, симулятор диспетчера екстрених служб. Гравці повинні координувати рятувальні роботи після різних стихійних лих, аварій та інших катастроф. У Steam у гри 89% позитивних відгуків.

Через тиждень EGS геймери зможуть безкоштовно отримати кумедний симулятор кур'єра Totally Reliable Delivery Service та Hidden Folks у жанрі "пошук предметів",

УНІАН розповідав про найочікуваніші ігри другої половини 2025 року, які отримають український переклад. Серед них не тільки інді та ігри від українських розробників, а й гаряче очікувані ААА-блокбастери.

