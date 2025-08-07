В Німеччині відремонтували пошкоджений російський ударом Patriot, - генерал-майор

Ремонт тривав кілька місяців, після чого Patriot повернули в Україну і він вже знову відбиває російські удари.

Кілька місяців тому Росії вдалося серйозно пошкодити радіолокаційну установку MIM-104 Patriot в Україні. Про це сказав заступник командувача програми НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України генерал-майор Майк Келлер в інтерв'ю FAZ.

Як пише проєкт German Military Aid to Ukraine, який відслідковує поставки німецької зброї Україні, генерал розповів, що після пошкодження установку Patriot доставили до Німеччини. Спочатку фахівці визначили, що радіолокаційна установка повністю виведена з ладу і не підлягає ремонту. Однак, оскільки заміна радарної установки на нову, зайняла б кілька років, експерти німецьких ВПС спробували відремонтувати її самостійно.

"Вони досягли цього, працюючи по 16 годин на день з понеділка по суботу", - відзначив генерал.

У липні радарну установку повернули в Україну і вона вже працює. Зокрема, минулого тижня за допомогою цієї радарної установки було перехоплено першу російську ціль.

Нагадаємо, що Німеччина почала серйозні інвестиції в оборону України. Зокрема, фінансує виробництво далекобійних дронів. Зокрема, Берлін збирається профінансувати виробництво близько 500 дронів Ан-196 "Лютий".

Окрім цього, Німеччина закупить у США дві додаткові системи ППО Patriot. За це Німеччина першою отримає найновіші системи Patriot з конвеєра США за "прискореним графіком".

