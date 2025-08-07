Він заявив, що готовий зустрітися з Путіним, навіть якщо той поки що не має наміру зустрічатися із Зеленським.

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання, чи залишається чинним ультиматум щодо Росії та її правителя Володимира Путіна. Крім того, він сказав, що припинення вогню у війні в Україні залежить від Путіна, повідомляє Clash Report.

На запитання про те, чи залишається чинним встановлений ним крайній термін (8 серпня), до якого Путін має погодитися на припинення вогню, Трамп відповів:

"Це залежатиме від Володимира Путіна. Подивимося, що він скаже. Це буде залежати від нього. Я дуже розчарований".

На брифінгу в Білому домі в нього запитали, чи справді він поставив умову, за якої його зустріч із Путіним відбудеться тільки в разі, якщо перед цим російський президент зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

"Путін не повинен буде зустрічатися із Зеленським перед тим, як він зустрінеться зі мною, - зазначив президент США.

Також він заявив, що можливі нові санкції проти Росії залежать від рішень її керівництва. Трамп не виключив, що обмеження можуть бути оголошені вже в п'ятницю.

Зустріч Трампа і Путіна - деталі

Раніше телеканал ABC News і видання New York Post з посиланням на свої джерела в Білому домі повідомили, що Вашингтон не підтверджував інформацію Кремля про досягнення домовленості з Білим домом щодо місця зустрічі Путіна і Трампа.

Про те, що Росія і США вже узгодили місце зустрічі президентів, вранці четверга розповів помічник президента Росії Юрій Ушаков, додавши, що зустріч можлива наступного тижня, але точну дату ще належить визначити.

Крім того, джерела ЗМІ заявили, що зустріч Путіна і Трампа загалом може відбутися лише після того, як Путін проведе переговори з Володимиром Зеленським.

