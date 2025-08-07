Ситуація там дійсно складна, каже головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація у Покровську Донецької області дійсно загрозлива. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Взагалі активні дії на Покровську ведуться більше року. Незважаючи на те, що там знаходиться зараз найпотужніше угруповання російської армії, більше 110 тисяч особового складу, нам вдається тримати ситуацію", – заявив він в інтервʼю ТСН.

Сирський додав, що ворог змінював тактику, кількість військ, застосовував бронетехніку на тому відтинку фронту. Та Сили оборони тримають позиції.

"Так, там ситуація складна. Дійсно складна. Але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там шалені втрати. Щоденно там найбільша кількість атак противника. Що можна сказати? Наші Збройні сили роблять все, щоб утримати і Покровськ, і Покровську агломерацію під нашим контролем", – констатував він.

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України уразили важливі цілі окупантів у Криму. Зокрема, було знищено кілька радіолокаційних станцій РФ. Крім того, уражено десантний катер противника.

Тим часом CNN випустило матеріал, в якому повідомило, що росіяни готуються повторно захопити Херсон, завдаючи постійних ударів по цивільних. Журналісти стверджують, що ворог ударом по мосту намагається розділити місто на дві частини.

