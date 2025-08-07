Для нього головним завданням було максимальне просування вглиб території противника та утримання тих територій.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про деталі планування Курської операції та пояснив, якою була мета заходу на ворожу територію.

"Ми планували спочатку одні дії, потім більше привʼязувалися до реалій. Тому спочатку це планувалося як глибокий рейд по тилах противника. Потім з урахуванням наявності наших військ – а в нас дуже обмежена кількість військ була, при чому деякі підрозділи на початок самої операції знаходилися в стадії підготовки", – пояснив він в інтервʼю ТСН.

За словами Сирського, йдеться про те, що вони ще завершували бойове злагодження. Головнокомандувач ЗСУ додав, що в умовах тих реалій розраховували лише на те, що буде можливість просунутися вперед дуже швидко. Потім питанням було утримання територій.

Відео дня

"Там доволі складний комплекс заходів був проведений для того, щоб підготувати не тільки ті частини, які наступали, а й ті, які закріплювалися і потім утримували ці рубежі, позиції, всю територію", – продовжив він.

На уточнення про те, що планом було не зайти на ворожу і вийти, а саме утримувати її, Сирський відповів:

"Для мене – так. Я розраховував на цю можливість, що скоріше за все нам доведеться утримувати ту територію як той козир, який нам буде корисний в подальшому".

Він пояснив, що для нього головним завданням було максимальне просування вглиб території противника та утримання тих територій.

"Хоча ворога не було так багато спершу, він доволі швидко перекинув свої сили і засоби. Це нам спочатку теж було на руку, тому що він зробив ті переміщення, як завжди: усе, що було, вони кидали "в топку". Переміщувалися непідготовлені частини. Головним завданням для них було нас затримати. Вони несли шалені втрати, відступали, знову перекидали [сили]. І таким чином ворог зміг створити угруповання до 50, а потім до 60 тисяч. При цьому до складу цього угруповання увійшли найкращі російські частини", – констатував Олександр Сирський.

Курська операція ЗСУ

На початку серпня 2024 року Сили оборони України увійшли на територію Курської області РФ. Тоді за кілька днів вдалося захопити низку населених пунктів ворога, в тому числі райцентр Суджу. Частина цих населених пунктів місяцями були під українським контролем.

Для того, аби вибити ЗСУ з Курщини росіянам довелося задіювати сили з Північної Кореї.

Бригадний генерал, Герой України Олег Апостол, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ розповів, що основною метою цієї операції було не дати противнику наступати на Сумщину.

Вас також можуть зацікавити новини: