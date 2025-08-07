Ймовірно, він спробує перетягнути Трампа на свій бік під час особистої зустрічі, вважають аналітики.

На прямих переговорах з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, спробує виторгувати стратегічну політичну перемогу у війні в обмін на відмову від територіальних претензій в Україні. Про це пише The New York Times (NYT) із посиланням на думки аналітиків.

Видання зазначає, що справжньою перемогою для Путіна було б не загарбання ще чотирьох українських регіонів на додачу до Криму, а повернення усієї України під політичний вплив Москви. Це зокрема означає заборону на вступ України в НАТО і загалом на військову співпрацю із Заходом, утвердження в Києві проросійського уряду, обмеження оборонного потенціалу України тощо.

Як пише NYT, ймовірно саме цього домагатиметься Путін на особистій зустрічі з Трампом, а зовсім не передачі ще двох обласних центрів України. І саме це могло б стати перемогою Росії у війні.

Відео дня

Автори публікації нагадують, що досі залишаються невідомими конкретні домовленості, яких під час зустрічі в Москві досягли спецпосланець Стів Віткофф та Володимир Путін. Обидві сторони схвально відгукнулися про цю розмову, але для широкого загалу її конкретний зміст залишився утаємниченим.

Один з варіантів полягає в тому, що Путін, ймовірно, висловив готовність проявити гнучкість у питаннях територій в обмін на геополітичні поступки з боку Заходу. Але для цього російському диктатору потрібно особисто зустрітися з президентом США.

Протягом усіх останніх місяців російські посланці жорстко стояли на позиціях, що Україна повинна без заперечень віддати Росії усю територію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. У Вашингтоні закономірно вважали ці вимоги нерозумними та бачили в них ознаку того, що Москва несерйозно ставиться до переговорів про припинення війни.

Однак деякі аналітики припускають, що Путін зумисне наказав своїм посланцям дотримуватися саме цієї найжорсткішої позиції, щоб зрештою домогтися своєї особистої зустрічі з Трампом. Вочевидь, в Москві сподіваються, що вже віч-на-віч Путін зможе схилити Трампа, свого давнього фаната, до російського бачення "корінних причин конфлікту".

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія, вважає, що на майбутніх переговорах Москва справді буде готова до обміну певними територіями заради досягнення більш глобальної мети.

"Найважливіше для Путіна — це НАТО і ці залізобетонні гарантії того, що Україна не буде в НАТО і що країни НАТО не розвиватимуть військову присутність в Україні, а також низка політичних вимог до самої України", — сказала Станова.

За її словами, Путін хоче, аби Україна припинила бути тим, що він вважає "антиросійським проектом", тобто повернулася до сфери впливу Москви.

"Тож або він досягне цього через гарантії НАТО, тобто гарантії Заходу, або він досягне цього через політичний контроль всередині України. Територія — це дуже другорядно", — додала Станова.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, напередодні у Москві відбулися переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа із російським диктатором Путіним. Про що конкретно розмовляли – не відомо. Але обидві сторони назвали переговори успішними.

Після того Трамп повідомив, що планує найближчим часом особисто зустрітися з Путіним, а потім, ймовірно, провести тристоронню зустріч ще й за участі Зеленського. За даними ЗМІ, президент США вже наказав своїй команді швиденько організувати зустріч з Путіним.

За даними обізнаних джерел, під час телефонної розмови, яку Трамп провів із європейськими лідерами, включно із Зеленським, президент США повідомив, що майбутні мирні переговори включатимуть "обмін територіями". Однак наразі невідомо, що мається на увазі.

Вас також можуть зацікавити новини: