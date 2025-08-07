Toyota прогнозує, що стикнеться зі збитками майже в 10 мільярдів доларів через нові мита Сполучених Штатів на імпортовані авто.
Як повідомляє Reuters, це найбільша оцінка втрат серед усіх автовиробників. "Чесно кажучи, нам дуже важко передбачити, як розвиватиметься ситуація на ринку", - заявив голова фінансового відділу корпорації Таканорі Азума.
Він додав, що прогноз включає не тільки збитки самої Toyota, але й втрати її постачальників у США. При цьому Азума пообіцяв продовжити виробляти авто для американських споживачів. Також у компанії планують відкрити новий завод у Японії на початку наступного десятиліття.
Як повідомляється, зараз Toyota очікує операційний прибуток в розмірі 3,2 трлн єн (21,7 млрд доларів) до березня 2026 року, тоді як попередній прогноз становив 3,8 трлн. У Північній Америці через мита Toyota зафіксувала операційні збитки у розмірі 63,6 млрд єн.
Нагадаємо, нещодавно вісім торговельних партнерів досягли угод із президентом США щодо торговельних поступок, знизивши свої базові ставки до 15%. Серед них - ЄС, Японія і Південна Корея.
Автовиробники стикаються з труднощами
Раніше у німецькій компанії Mercedes-Benz заявили про різке падіння піврічного прибутку, який скоротився більше ніж наполовину, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024 року.
Основними причинами такої динаміки у компанії назвали мита, падіння обсягів продажів, а також витрати стосовно підвищення ефективності.
Французькі автомобільні виробники також все частіше стикаються із труднощами. Як нещодавно повідомили у Renault, результати компанії за перше півріччя "не відповідають початковим амбіціям".