Прогноз включає не тільки збитки самої компанії, але й втрати її американських постачальників.

Toyota прогнозує, що стикнеться зі збитками майже в 10 мільярдів доларів через нові мита Сполучених Штатів на імпортовані авто.

Як повідомляє Reuters, це найбільша оцінка втрат серед усіх автовиробників. "‎Чесно кажучи, нам дуже важко передбачити, як розвиватиметься ситуація на ринку"‎, - заявив голова фінансового відділу корпорації Таканорі Азума.

Він додав, що прогноз включає не тільки збитки самої Toyota, але й втрати її постачальників у США. При цьому Азума пообіцяв продовжити виробляти авто для американських споживачів. Також у компанії планують відкрити новий завод у Японії на початку наступного десятиліття.

Відео дня

Як повідомляється, зараз Toyota очікує операційний прибуток в розмірі 3,2 трлн єн (21,7 млрд доларів) до березня 2026 року, тоді як попередній прогноз становив 3,8 трлн. У Північній Америці через мита Toyota зафіксувала операційні збитки у розмірі 63,6 млрд єн.

Нагадаємо, нещодавно вісім торговельних партнерів досягли угод із президентом США щодо торговельних поступок, знизивши свої базові ставки до 15%. Серед них - ЄС, Японія і Південна Корея.

Автовиробники стикаються з труднощами

Раніше у німецькій компанії Mercedes-Benz заявили про різке падіння піврічного прибутку, який скоротився більше ніж наполовину, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024 року.

Основними причинами такої динаміки у компанії назвали мита, падіння обсягів продажів, а також витрати стосовно підвищення ефективності.

Французькі автомобільні виробники також все частіше стикаються із труднощами. Як нещодавно повідомили у Renault, результати компанії за перше півріччя "‎не відповідають початковим амбіціям"‎.

Вас також можуть зацікавити новини: