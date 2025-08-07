Нічний потяг робитиме проміжні зупинки у Чехії та Німеччині.

З наступного року планують запустити прямий потяг Словаччина – Бельгія, який курсуватиме в нічні години. Про це повідомляє Independent.

Потяг, що курсуватиме зі швидкістю 160 км/год, має поєднати столицю Словаччини Братиславу із всесвітньо відомим бельгійським курортом Остенде. На 750-кілометровому маршруті передбачені проміжні зупинки в Празі, Дрездені, Ганновері, Кельні, Брюсселі та інших станціях.

Перевезення виконуватиме компанія Leo Express, чеська "дочка" іспанського національного оператора Renfe. Згідно планів, опублікованих бельгійським регуляторним органом залізничного транспорту, маршрут почне діяти у грудні 2026 року.

Планується, що вся подорож між узбережжям Північного моря та столицею Словаччини триватиме трохи більше 19 годин. Поїзд вирушатиме з Остенде о 19:10 і прибуватиме до Братислави о 14:18 наступного дня.

Новий маршрут складе певну конкуренцію потягу European Sleeper, який здійснює нічні рейси з Амстердама через Брюссель та Берлін до Праги. Однак у Leo Express кажуть, що конкурентів не бояться.

