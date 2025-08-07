Microsoft показала, якою буде Windows у 2030 році – і 'потонула' в дизлайках

Замість звичного набору тексту користувачі "розмовлятимуть" із Windows, а головну роль у роботі відіграватимуть ШІ-агенти.

У 2030 році Windows стане "розмовляти" з користувачами, а клавіатура та миша відійдуть у минуле. Про це заявив віцепрезидент Microsoft з безпеки Девід Вестон у новому відео, присвяченому Windows майбутнього. Однак реакція аудиторії виявилася далекою від захоплення.

Головну роль у роботі Windows через п'ять років відіграватимуть ШІ-агенти: вони заходитимуть на відео-зустрічі в Zoom, виконуватимуть завдання електронною поштою і навіть виступатимуть у ролі "найнятого" фахівця. Це, за задумом Microsoft, звільнить людям час для важливіших справ.

До 2030 року основною формою взаємодії з комп'ютером стане голос, а набір тексту, за словами Вестона, здаватиметься таким же чужим, як MS-DOS для покоління Z.

Відео дня

Думаю, ми будемо менше використовувати зір і більше спілкуватися з нашими комп'ютерами. Я щиро вірю, що майбутні версії Windows зможуть підтримувати повноцінну мультимодальну взаємодію – наголосив він.

Не виключено, що деякі з цих технологій будуть реалізовані вже в Windows 12. Ймовірно, її не доведеться чекати до 2030 року.

Нове відео про Windows майбутнього, опубліковане на офіційному ютуб-каналі Microsoft, потонуло в дизлайках. Користувачі критикують виробника за спроби впровадити ШІ в кожну функцію, не враховуючи реальних потреб і побоювань користувачів.

Напередодні Microsoft визнала Windows 11 24H2 своєю найнадійнішою ОС на сьогодні. Вона демонструє на 24% менше збоїв і критичних помилок порівняно з Windows 10 22H2, яка раніше вважалася однією з найстабільніших ОС від Microsoft.

А тим часом Windows 11 вже обігнала "десятку" і стала найпопулярнішою у світі десктопною ОС – через майже чотири роки з моменту релізу. Зараз операційка встановлена на понад 700 млн пристроїв: це 54% ринку, тоді як частка Windows 10 менша за 43%.

Вас також можуть зацікавити новини: