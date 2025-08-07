Ціни на паливо в Росії оновлюють історичні рекорди четвертий день поспіль

Заборона експорту російського пального не зупинила зростання цін.

Після успішної атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи біржова вартість 95-го бензину у Росії оновлює історичні рекорди четвертий день поспіль. Цьому може зарадити навіть заборона на експорт російського палива.

Російське видання "Прайм" з посиланням на дані Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі повідомляє, що вартість 95-го бензину 7 серпня зросла на 0,95% - до 79 567 рублів за тонну.

4 серпня вартість 95-го вперше оновила історичний ціновий максимум, що тримався з 2023 року, і сягнула 77 001 рубля за тонну. До того, у ніч на 2 серпня, українські безпілотники атакували російські НПЗ у Рязанській та Самарській областях.

Відео дня

Подорожчали і інші популярні сорти бензину та дизелю. Зокрема, за даними Прайм, вартість бензину Аі-92, за підсумками торгової сесії четверга, зросла на 1,04% - до 68 321 рубля за тонну. Зросла ціна і на дизельне паливо - на 0,38%, до 58 676 рублів за тонну.

Експорт бензину з Росії - останні новини

Уряд Росії наприкінці липня запровадив повну заборону на експорт бензину через стрибок внутрішніх цін на паливо. Обмеження попередньо планують скасувати 31 серпня. На думку російських чиновників заборона сприятиме "збереженню стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту і сільськогосподарських польових робіт".

РФ вже запроваджувала ембарго на експорт бензину з 1 березня 2024 року через зростання цін на паливо. Заборону було тимчасово призупинено з 20 травня до кінця липня 2024 року, а з грудня 2024 року вивезення палива було дозволено тільки виробникам.

Однією з причин падіння російського експорту бензину та дизельного пального та подальшої нової заборони на його вивезення за межі РФ стали результативні удари українських безпілотників по російським НПЗ.

Вас також можуть зацікавити новини: