При цьому телеканал вважає, що "жоден із варіантів не є добрим для України", крім останнього.

Телеканал CNN озвучив 5 можливих сценаріїв завершення війни в Україні після ймовірної зустрічі президента РФ Володимири Путіна та американського лідера Дональда Трампа. З них лише один позитивний для України, додає CNN.

Телеканал вважає, що жоден зі сценаріїв не може реалізуватися лише волею Путіна та Трампа - без прямого залучення України до угоди. Коротко про них:

Путін погоджується на безумовне припинення вогню

На думку журналістів, цей варіант малоймовірний. Росія вже відхилила подібну пропозицію навесні, попри загрозу нових санкцій. Наразі Москва веде активний наступ на сході, намагаючись закріпити територіальні здобутки. Навіть додатковий тиск на Китай та Індію, партнерів РФ, навряд чи змінить цю логіку до осені.

Прагматизм: переговори задля нових переговорів

Як пише CNN, реалістичніший варіант - домовленість про продовження діалогу, що може "заморозити" фронт із приходом зими. Якщо Росія до того часу захопить Покровськ, Костянтинівку чи Куп’янськ, вона отримає вигідні позиції для подальших дипломатичних торгів. Також не виключено, що Кремль спробує поставити під сумнів легітимність президента Зеленського.

Україна витримує два наступні роки

Зазначається, що у цьому сценарії військова допомога США та ЄС дозволить Києву зберегти поточні рубежі, змусивши Москву знову звернутися до переговорів. У разі успіху на фронті, Європа може відправити "силу стримування" - контингент НАТО поблизу Києва та великих міст, який допомагатиме з логістикою та розвідкою.

Катастрофа для України та НАТО

На думку аналітиків, у разі провалу підтримки з боку США, після умовної "розрядки" між Трампом і Путіним, Росія нібито може розгромити українські позиції на сході та рушити вглиб країни. Європа спробує втримати ситуацію, однак без американської участі може не впоратися. Це - найгірший сценарій: розпад української оборони, політична криза та навіть ризик втрати державності.

Крах для Путіна: афганський сценарій

Зазначається, що є й дзеркальна перспектива - якщо Росія загрузне у війні, як колись у Афганістані. Зростання втрат, тиск санкцій, розлад у відносинах з Китаєм та Індією, а також внутрішнє невдоволення еліт можуть призвести до дестабілізації самого кремля. CNN пише:

"Повстання Пригожина вже показало, що у системі не все так стабільно, як здається. У цьому сценарії Путін виглядає сильним, допоки абсолютно раптово не втратить усе".

Як закінчити війну в Україні - думка Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для того, аби закінчити війну на користь України військовими методами, потрібно завдати ворогу таких втрат, які змусять його піти на поступки. Він певен, що "війна має закінчитися так, як нам вигідно".

"Ми маємо зробити для цього все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога. Ми повинні завдати йому таких втрат, щоб він пішов на закінчення цієї війни. Причому пішов на закінчення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах", - сказав головком.

