Обсяги імпорту сої Піднебесною б’ють рекорди, частка України в ньому може зрости.

Перед українськими аграріями відкриваються нові можливості. Китай закупив на світових ринках 11,67 млн тонн соєвих бобів тільки за липень, що є новим історичним рекордом.

Як повідомляє Reuters, минулорічний показник за цей місяць на 18,5% менше і становить 9,85 млн тонн. При цьому, за попередніми оцінками, аналітики прогнозували обсяг у 10,48 млн тонн. Джерело видання пояснює нарощення обсягів закупівель напруженими відносинами між Китаєм та США.

Президент Штатів Дональд Трамп фактично оголосив торговельну війну країні рису та юаня ледь не з пеших днів своєї каденції. Через погіршення відносин не виключено запровадження додаткових мит проти Китаю. Майбутня невизначеність може провокувати додаткове нарощення закупівель Піднебесною сої, в тому числі і української.

Перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в коментарі УНІАН погодився з тим, що перед українською соєю можуть відкритися нові перспективи на китайському ринку:

"Для нас завжди відкриті можливості. Треба дивитися на погодні умови, яка у них ситуація з врожаєм - там, по-моєму, була засуха. Звичайно, краще б Китай купував соєвий шпрот, тобто продукт з доданою вартістю"

Непран пояснює, що Китай недарма нарощує запаси продуктів, які мають тривалий термін зберігання. "Зараз період невизначеності. Ті правила і порядки, що раніше були зрозумілі - зараз не працюють. Як поведе себе Трамп - важко сказати. Тому вони і стараються формувати стратегічні запаси. У нас в Україні теж раніше був держрезерв", - аргументує логіку Китаю експерт.

Китай є головним торговим партнером України після ЄС, згідно з даними Мінекономіки за 2024 рік. Сюди ми минулого року експортували продукції на $2,3 млрд. За даними Мінагро, загалом по всьому світу у 2024 році Україна експортувала 3,4 млн тонн сої на $1,3 млрд.

Експорт агропродукції з України

Як раніше повідомляв УНІАН, експорт українських товарів у 2024 році перевищив показники 2023 року та досяг рекордних значень за останні три роки. Водночас на показники 2021 року країна ще не вийшла.

Нагадаємо, що з 6 червня безмитний режим торгівлі з ЄС більше не діє. При цьому Україна вже встигла повністю вичерпати квоту Європейського союзу на мед, яйця, а також майже повністю - на цукор та сухе молоко.

