Гленн Фогель хоче боротися з надмірним туризмом за допомогою лотерей.

Глава найбагатшої туристичної компанії світу Booking Holdings, материнської компанії Booking.com, Гленн Фогель запропонував запровадити систему лотерей для боротьби з ажіотажем у найбільш переповнених туристами місцях, пише Daily Mail.

"Мені подобається ідея більш високої вартості та одночасно лотереї, щоб не просто обмежити відвідування Лондона, зробивши його доступним тільки для еліти. Я думаю, це було б погано для світу. Навіть якщо ви не багаті, у вас все одно має бути можливість відвідати деякі з прекрасних і чудових місць світу. Проте, для підтримки балансу, можливо, нам дійсно потрібна централізована система лотерей", – заявив він у програмі Today на BBC Radio Four 6 серпня 2025 року.

Коментарі Гленна прозвучали на тлі дедалі більшої кількості протестів проти масового туризму в багатьох популярних містах Європи, а також поширення відео в соцмережах, на яких видно натовпи відпочивальників, що шикуються у величезні черги, очікуючи на поїзди й автобуси в деяких із найкрасивіших місць Італії та Греції.

При цьому видання зазначає, що схожа система допуску вже використовується в американських національних парках. Наприклад, будиночки і гуртожитки на ранчо Фантом у парку Арізони розігруються в лотерею за 15 місяців до заїзду.

Як різні країни світу борються з надмірним туризмом

Як раніше повідомляв УНІАН, на тлі масових протестів проти надмірного туризму влада Іспанії націлилася на сервіси короткострокової оренди житла для туристів на кшталт Airbnb.

Тим часом, в італійській Венеції запровадили платний вхід 5-10 євро для туристів у найбільш завантажені періоди року. Утім, місцевим жителям і цього виявилося замало – деякі вимагають брати з гостей по 100 євро за вхід у місто.

