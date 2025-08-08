Про існування цього виду "родичів" людини було відомо давно, але досі їхніх слідів не знаходили на острові Сулавесі.

Нове дослідження змінює уявлення вчених про заселення Південно-Східної Азії давніми людьми. Результати свідчать, що люди могли перетнути материкову частину регіону та потрапити на навколишні острови значно раніше, ніж припускалося досі, пише Independent.

Ці відкриття мають значення для розуміння походження так званого "хоббіта" — виду Homo floresiensis, який був низькорослим представником роду людей. Вважається, що він еволюціонував із Homo erectus після того, як ці пралюди перетнули морські бар’єри й потрапили на острів Флорес приблизно мільйон років тому. На острівній території вони протягом сотень тисяч років еволюціонували в ізоляції, поступово перетворюючись на карликів.

Яким саме чином це сталося — досі загадка. Проте, за словами дослідників, відповідь може критися у кам’яних знаряддях, знайдених на острові Сулавесі. Ці артефакти — гострокраї уламки, виготовлені з більших каменів, імовірно зібраних у руслах місцевих річок.

Раніше вважалося, що архіпелаг Воллесія був заселений щонайменше 1,02 мільйона років тому — на це вказували знахідки кам’яних знарядь у Воло-Сеге на Флоресі. А поселення в Талепу на Сулавесі датується приблизно 194 тисячами років. Проте нові знахідки на ділянці Каліо змінюють цю картину: "Люди могли потрапити на Сулавесі приблизно одночасно з Флоресом, а можливо, й раніше", зазначають науковці.

За словами співавтора дослідження Адама Брамма, знахідки на Сулавесі — новий досі не передбачений фактор.

"Це відкриття поглиблює наше розуміння руху вимерлих людей через лінію Воллеса — перехідну зону, за якою еволюціонували унікальні й часто дуже дивні види тварин", - пояснив він.

Результати також ставлять нові запитання щодо еволюції "хоббітів". "Якщо гомініни були ізольовані на цьому великому, екологічно багатому острові протягом мільйона років, чи зазнали б вони таких самих змін, як і хоббіти з Флореса? Чи все могло піти зовсім іншим шляхом?" — міркує Брамм.

Однак, попри важливість відкриття, на місці ще не знайдено жодних викопних решток людини. "Ми тепер знаємо, що мільйон років тому на Сулавесі жили творці знарядь, але ким вони були — залишається таємницею", — підсумовує дослідник.

