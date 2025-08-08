Трамп щиро вірив у те, що покласти край війні допоможуть його стосунки з Путіним.

8 серпня закінчується термін, який президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відвів Росії для досягнення перемир'я у війні проти України. Та він все ще розмірковує над тим як і чи варто взагалі карати правителя РФ Володимира Путіна, якщо Москва не виконає ультиматум, пише в матеріалі для The Atlantic Джонатан Лемір.

"Президент засмучений своєю нездатністю покласти край війні. Він заявив, що без угоди він запровадить санкції проти Росії. Але це буде перший випадок за десять років його політичної кар'єри, коли він по-справжньому покарає президента Володимира Путіна. Трамп також роздратований війною Ізраїлю в секторі Газа, конфліктом, який незабаром може загостритися; прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив сьогодні, що його військові планують повністю окупувати сектор, який страждає від голоду", – йдеться в матеріалі.

Стверджується, що через поглиблення проблем Трампа настрій в Білому домі протягом останнього місяця погіршився. Джерелом сильного розчарування для американського лідера стала, зокрема, тривала війна між Росією та Україною, сказали автору матеріалу два чиновники Білого дому та близький зовнішній радник.

Зазначається, що Трамп щиро вірив у те, що покласти край війні допоможуть його стосунки з Путіним. Натомість лідер РФ відкрито кинув очільнику Білого дому виклик, проігнорувавши його заклики до припинення вогню та посилюючи удари по українських містах.

"Останніми тижнями Трамп гостро критикував свого російського колегу, розмірковуючи над тим, що робити. Один із чиновників повідомив, що Трамп все ще розмірковує над тим, як і чи взагалі карати Путіна, якщо Москва не дотримається завтрашнього терміну. США майже не торгують з Росією, тому прямі санкції будуть марними, а Західне крило розділене в думках щодо доцільності запровадження вторинних санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Москвою", – пише Лемір.

Автор нагадав, що цього тижня американський президент підписав санкції проти Індії, оскільки "уже був роздратований відсутністю прогресу в торговельній угоді з Делі". При цьому він "набагато обережніше" ставиться до санкцій щодо Китаю, який також є важливим економічним партнером для Росії. Трамп побоюється зірвати поточні торговельні переговори з Пекіном.

Війна в Україні і США: інші новини

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив 7 серпня, що правитель РФ Володимир Путін має ухвалити рішення про припинення вогню у війні проти України. Американський лідер також додав, що можливі нові санкції проти Росії залежать від рішень її влади.

Раніше у Держдепі США сказали, що загроза нових санкцій з боку Вашингтона змінила розрахунки Путіна.

"Іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших гравців у гру. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь. Тут йдеться не лише про війну, а й про економіку", – наголосила речниця зовнішньополітичного відомства Теммі Брюс.

