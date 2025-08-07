Експортні борти дуже легко відрізнити від літаків, що призначені для Росії.

Винищувач-бомбардувальник (або фронтовий бомбардувальник) Су-34 у незвичному помаранчевому забарвленні сфотографували під час польотів.

На фото звернув увагу Telegram-канал Military Journal. На думку фахівців, машина призначена для Алжиру. Офіційного підтвердження щодо замовлення Алжиром у Росії Су-34 на сьогодні немає. Проте раніше алжирські видання писали про укладання з Москвою контрактів на придбання 14 бомбардувальників Су-34МЭ, 14 винищувачів Су-57Э, а також 14 винищувачів Су-35Э.

Варто також сказати, що у травні цього року в мережу вже викладали кадри з експортним Су-34, але вони були дуже поганої якості. Тоді ж з’явилося припущення, що нові машини може отримати Алжир або Іран.

Зазначимо, що Су-34 Повітряно-космічних сил РФ пофарбовані в синій або сірий кольори. Тому експортні борти дуже легко відрізнити від тих, що призначені для самої Росії.

Су-34: що треба знати

Су-34 вперше піднявся в небо в далекому 1990 році, але через економічні та політичні труднощі 90-х експлуатувати його почали тільки в 2014 році. Станом на 2024-й загальну кількість побудованих Су-34 оцінювали на рівні 160 одиниць.

За даними ресурсу Oryx, близько 40 винищувачів-бомбардувальників Су-34 було втрачено під час російсько-української війни. Сьогодні РФ продовжує постачати своїй армії нові літаки цього типу.

Окрім того, Повітряно-космічним силам Росії активно постачають нові винищувачі типу Су-35С та Су-30СМ.

