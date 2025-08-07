Він хоче, щоб кремлівський правитель зустрівся із Зеленським.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має умову для особистої зустрічі із кремлівським правителем Путіним.

Про це пише The New York Post, посилаючись на заяву представника Білого дому. За його словами, американський лідер зустрінеться із правителем Кремля тільки в тому випадку, якщо той також погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським:

"Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце зустрічі ще не визначено".

Переговори при припинення війни

Як повідомляв УНІАН, вчора спецпосланець президента США Стів Віткофф провів приблизно тригодинну зустріч з Путіним у Кремлі. Візит відбувся напередодні дедлайну, встановленого Трампом, за яким Росія мала зробити крок до миру або зіткнутися з новими санкціями.

Кремль охарактеризував переговори як "корисні та конструктивні", зазначивши, що сторони обмінялися певними "сигналами" з приводу війни в Україні та можливого стратегічного співробітництва.

Трамп назвав зустріч "дуже продуктивною" і заявив, що був досягнутий "великий прогрес", хоча офіційної домовленості про припинення вогню не було.

Кремль заявив, що є домовленість про проведення зустрічі між двома президентами, а сам саміт може відбутися вже найближчим часом.

Тристороння зустріч за участю президента України Володимира Зеленського була запропонована американською стороною через Віткоффа.

