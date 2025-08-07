Польське видання Onet опублікувало деталі "вельми вигідної пропозиції" США про припинення вогню.

Радник президента України Володимира Зеленського прокоментував відомості польського порталу Onet про "вигідну пропозицію" США щодо Росії по Україні.

"Сумнівно, щоб Віткофф або Ушаков (помічник російського президента - УНІАН) встигли поговорити з цим порталом (йдеться про Onet). Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", - написав Дмитро Литвин у соцмережі X.

Джерело РБК-Україна повідомило, що Україна підтримує ідею перемир'я в небі, але розмови про більш широкий мир ще не велися. Участь Європи в переговорах обговорюється, і, за словами джерел, Трамп відкритий до такого формату. Дата потенційної зустрічі на найвищому рівні не визначена. Що стосується ініціативи про перемир'я в небі, то москва досі не дала чіткої відповіді на цю пропозицію. Ймовірна згода Кремля на переговори може виявитися лише тактичним маневром, кажуть джерела в Україні.

Відео дня

"План Віткоффа" для Путіна

Польське видання Onet раніше повідомило, що вчора спецпосланець президента США Стів Віткофф на зустрічі нібито озвучив план Володимиру Путіну, що включав: угоду про припинення вогню в Україні, а не про мир; де-факто визнання територіальних придбань Росії, розв'язання цього питання буде відкладено "на 49 або 99 років"; зняття більшості санкцій проти Росії, а в перспективі відновлення енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти. Як пише Onet, у пропозиції відсутня гарантія нерозширення НАТО, а також обіцянка припинити військову підтримку Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: