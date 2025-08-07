Радник президента України Володимира Зеленського прокоментував відомості польського порталу Onet про "вигідну пропозицію" США щодо Росії по Україні.
"Сумнівно, щоб Віткофф або Ушаков (помічник російського президента - УНІАН) встигли поговорити з цим порталом (йдеться про Onet). Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", - написав Дмитро Литвин у соцмережі X.
Джерело РБК-Україна повідомило, що Україна підтримує ідею перемир'я в небі, але розмови про більш широкий мир ще не велися. Участь Європи в переговорах обговорюється, і, за словами джерел, Трамп відкритий до такого формату. Дата потенційної зустрічі на найвищому рівні не визначена. Що стосується ініціативи про перемир'я в небі, то москва досі не дала чіткої відповіді на цю пропозицію. Ймовірна згода Кремля на переговори може виявитися лише тактичним маневром, кажуть джерела в Україні.
"План Віткоффа" для Путіна
Польське видання Onet раніше повідомило, що вчора спецпосланець президента США Стів Віткофф на зустрічі нібито озвучив план Володимиру Путіну, що включав: угоду про припинення вогню в Україні, а не про мир; де-факто визнання територіальних придбань Росії, розв'язання цього питання буде відкладено "на 49 або 99 років"; зняття більшості санкцій проти Росії, а в перспективі відновлення енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти. Як пише Onet, у пропозиції відсутня гарантія нерозширення НАТО, а також обіцянка припинити військову підтримку Києва.