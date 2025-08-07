Реліз відбудеться вже завтра на ПК, PS5 і Xbox Series

За добу до релізу спало ембарго на публікацію оглядів Mafia The Old Country. Кримінальний бойовик отримав суперечливі оцінки від ігрових ЗМІ. Одні стримано хвалять, інші відверто лають.

На агрегаторі Metacritic середня оцінка проєкту становить 75 балів зі 100 на основі 51 рецензії. Це трохи більше, ніж у Mafia 2 та Mafia 3, але нижче, ніж у рімейка першої частини, у якого 78 балів.

В оглядах хвалять те, що гра не намагається бути GTA – це лінійна сюжетна гра із фокусом на цікаву історію й опрацьованих персонажів. Багатьом сподобалася похмура атмосфера і гра акторів: місцевим сицилійцям одразу віриш. Проходження гри займе 10-12 годин, що назвали "золотою серединою".

Щодо решти аспектів проєкту думки преси розходяться. Геймплей не вирізняється оригінальністю, а битви з босами на ножах вийшли незграбними. У деяких виданнях зазначили, що в ній немає якихось унікальних механік або цікавих сюжетних поворотів. Це не погана, але й не чудова гра.

Мабуть, найбільше засмучує те, що вона [Mafia The Old Country] просто нормальна [...] У ній немає нічого принципово нового – все це вже десь зустрічалося, до того ж переважно у більш вдалому виконанні. Незважаючи на наявність чудових приквелів, ця гра доводить, що крок назад – не завжди цікавий шлях уперед, – йдеться в огляді Game Informer.

Самі розробники вже випустили launch-трейлер, що нагадує про швидкий вихід Mafia: The Old Country. Гра стане доступною на ПК, PS5 і Xbox Series вже завтра, 8 серпня. Українська мова присутня.

Тим часом Hangar 13 вже готують наступну гру в серії, потенційну Mafia 5. Студії знадобилося майже 9 років, щоб випустити продовження Mafia 3, з урахуванням розробки ремейка першої частини.

УНІАН розповідав про найочікуваніші ігри другої половини 2025 року, які отримають український переклад. Серед них не тільки інді та ігри від українських розробників, а й гаряче очікувані ААА-блокбастери.

