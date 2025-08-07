Наразі підготовка до зустрічі ще на початковому етапі.

США та Росія мають принципову домовленість про проведення зустрічі на рівні лідерів, однак дата та місце ще не визначені. Про це в коментарі ABC News повідомив неназваний посадовець Білого дому.

За словами співрозмовника видання, місце проведення зустрічі ще не визначено. Крім того, для особистої зустрічі Трампа з Путіним виставлено умову: російський диктатор має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Кремль поки що не взяв на себе конкретних зобов’язань щодо цього.

Раніше сьогодні радник Путіна Юрій Ушаков повідомив журналістам, що зустріч між Путіним і Трампом відбудеться "найближчими днями", додавши, що "робота над самітом вже розпочалася".

"Місце проведення зустрічі президентів Російської Федерації та Сполучених Штатів, Володимира Путіна та Дональда Трампа, узгоджено, про нього Кремль повідомить пізніше", – заявив Ушаков.

Посадовець Білого дому заявив, що двостороння зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже наступного тижня.

Як писав УНІАН, після вчорашньої зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа із Путіним Трамп заявив про дипломатичний прорив на шляху до врегулювання війни в Україні.

За словами президента США, він планує найближчим часом особисто зустрітися з російським диктатором, а потім провести вже тристоронню зустріч за лідерів України, США та Росії. Західні ЗМІ повідомляють, що Трамп наказав підлеглим оперативно організувати зустріч з господарем Кремля.

