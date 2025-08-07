Попри зменшення, обсяг резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Міжнародні резерви України в липні зменшилися на 4,5% і станом на 1 серпня, за попередніми даними, становили 43 млрд дол. США. Як повідомили у пресслужбі НБУ, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Нацбанку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних ОВДП.

Чистий продаж валюти регулятором у липні становив 3,5 млрд доларів.

Крім того, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті в липні було виплачено 793 млн. дол. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 2,6 млн дол.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2,1 млрд дол., у тому числі 1,2 млрд дол. від Євросоюзу у межах ініціативи ERA, 513,2 млн дол. від МВФ, 414 млн дол. ОВДП та 23,9 млн дол. через рахунки Світового банку.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - наголосили в НБУ.

Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8%. Станом на 1 січня 2025 року вони становили 43,8 млрд дол. США.

У травні міжнародні резерви скоротилися на 4,6% і станом на 1 червня складали 44,5 млрд доларів. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

