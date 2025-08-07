На супутникових знімках видно сліди пожежі біля стартового майданчика.

У Китаї розбилася перша багаторазова ракета компанії Deep Blue Aerospace. Розробка перебувала на етапі випробувань.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Аварія сталася на полігоні компанії, імовірно, наприкінці липня.

На супутникових знімках видно сліди пожежі біля стартового майданчика. Джерело видання підтвердило, що випробувальний політ "закінчився невдачею". Воно уточнило, що тоді проводилися тестування вертикального зльоту і посадки.

Видання зазначило, що таке випробування є ключовим у розробці систем запуску багаторазового використання. Видання повідомило, що сліди вибуху на супутникових знімках видно за сотні метрів від того місця, де мала приземлитися ракета.

"Це свідчить про те, що ракета відхилилася від курсу незабаром після запуску і розбилася під час спроби посадки", - написало видання.

Випробування ракет у Китаї

Раніше стало відомо, що в Китаї ракета "втекла" з космодрому і впала на околиці міста. Аварія сталася під час тестового запуску двигуна, а зліт ракети зовсім не планувався.

Зокрема, за задумом, тест мав відбуватися без фактичного зльоту ракети: потужні притискні затискачі та інші конструкції мали утримати ракетний ступінь на місці. Однак з якоїсь причини ракета піднялася в небо і невдовзі впала на околиці міста, спричинивши на землі потужний вибух.

