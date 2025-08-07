Президент України анонсував зустрічі з європейськими лідерами для узгодження дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривають зустрічі і переговори з європейськими лідерами для узгодження позицій щодо завершення війни в Україні. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні наприкінці сьогоднішнього дня.

За його словами, сьогодні був день багатьох розмов, консультацій із партнерами України.

"І що важливо в усіх цих розмовах. Перше - усі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир. Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що усіх об’єднує розуміння того, що війна Росії проти України - це війна у Європі й проти Європи.

"Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - сказав він.

За словами Зеленського, кожен знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки. Президент зазначив:

"І що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин. Війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічей, зустрічей лідерів - це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили - про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат. Про всі можливості".

Зеленський сказав, що вдячний президенту США Дональду Трампу "за відкритість до пошуку справді рішень".

"Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути дуже виваженими - саме такими, які спрацюють", - зауважив глава держави.

Він додав, що є хороші "сигнали" від МВФ про готовність підтримувати Україну й надалі. Так само є чіткі й хороші сигнали від Євросоюзу, сказав Зеленський.

Зустріч Віткоффа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф провів зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним. Візит відбувся напередодні дедлайну, встановленого Трампом, за яким Росія мала зробити крок до миру або зіткнутися з новими санкціями.

Згодом Трамп назвав зустріч "дуже продуктивною" і заявив, що був досягнутий "великий прогрес". Однак якоїсь конкретики він не озвучував. Кремль заявив, що є домовленість про проведення зустрічі між двома президентами.

Своєю чергою видання The New York Post пише, що Трамп має умову для особистої зустрічі із Путіним. Як заявив представник Білого дому, американський лідер зустрінеться із правителем Кремля тільки в тому випадку, якщо той також погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

