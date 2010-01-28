В Україні готуються до 150-річчя з дня смерті Шевченка

Президент України Віктор Ющенко підписав Указ про заходи, присвячені 150-им роковинам (у 2011 році) з дня смерті Т.Г.Шевченко і перезахоронення його в Україні.

Кабміну разом з Черкаською облдержадміністрацією доручено розробити за участю Національної академії наук України план, передбачивши проведення в 2011 році в місті Канів (Черкаська область) заходів, присвячених пам`яті Т. Р. Шевченка, невідкладно прийняти заходи для розвитку Шевченківського національного заповідника і створення музейної експозиції Будинку-музею Т. Р. Шевченка, проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам`ятнику історії, монументального мистецтва – могилі поета Т. Р. Шевченка, укріпити схили Тарасової гори.

Також вони повинні забезпечити завершення реставрації інтер`єрів Успенського (Георгіївського) собору в Каневі та упорядкувати прилеглу до собору територію, привести в порядок автодорогу від собору до підніжжя Тарасової гори, завершити будівництво Канівського міського будинку культури і пропрацювати питання створення в ньому Шевченківською культурного центру.

Крім того, повинен бути споруджений пам`ятник Шевченка в селищі Вільшана Городищенського району Черкаської області, карбована ювілейна монета і введена в обіг поштова марка і конверт, присвячені 150-им роковинам з дня смерті Шевченка.

Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям також доручено забезпечити проведення в 2011 році заходів, присвячених пам`яті Т. Р. Шевченка, привести в порядок пам`ятні місця, пов`язані з його життям і творчістю.

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