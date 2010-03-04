Помер режисер фільму «Людина-амфібія»

13:08, 04 березня 2010
Культура
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На 89-му році життя

У Москві на 89-му році життя помер кінорежисер Володимир Чеботарьов. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на родичів покійного.

Популярність Чеботарьову приніс фільм "Людина-амфібія", знятий у 1961 році. Картину подивилися понад 70 мільйонів глядачів. Творча біографія режисера налічує більше півтора десятків фільмів.

На рахунку Чеботарьова такі картини, як "Батальйони просять вогню", "Як вас тепер називати?" і "Дикий мед", присвячені Великій Вітчизняній війні, а також детективи "Невідомі сторінки з життя розвідника", "Тривожний виліт" і "Постріл у спину".

Чеботарьов пройшов усю війну в артилерії, а після демобілізації вступив до ВДІК на курс Михайла Ромма.

Режисерові було присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв Росії, він нагороджений орденом Пошани.

Лента.ру

 

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