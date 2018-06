Альоші шукають нову пісню

Після детального аналізу пісні «To be free» переможиці Національного відбору на Євробачення-2010 Альоші юристи та журі дійшли висновку, що пісня не відповідає вимогам EBU.

Повідомляє офіційний сайт НТКУ.

Після переговорів з виконавчим директором конкурсу пісні «Євробачення» Сванте Стокселіусом, НТКУ запропонувало співачці Альоші змінити пісню.

Наразі журі прослуховує запропоновані композиції, аби підібрати пісню, з якою Альоша представить Україну на Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення–2010» в Осло. За інформацією глави української делегації Вікторії Романової, що зараз перебуває в Осло на зустрічі голів делегацій ПКЄ-2010, Україна має передати всі документи щодо нової пісні в Осло не пізніше п`ятниці, 26 березня.

Нагадаємо, 20 березня переможцем українського відбору на міжнародний музичний конкурс «Євробачення–2010» була визнана співачка Альоша. Набравши найбільшу кількість голосів від глядачів і журі, вона представлятиме Україну на конкурсі, що проходитиме в Осло (Норвегія) у травні, з піснею "To Be Free".

Після сьогодні опинилася в центрі скандалу. У музичних колах молоду співачку, справжнє ім`я якої Олена Кучер, звинуватили в плагіаті та порівнювали її пісню To be free, яку вона виконувала на відбірковому конкурсі, з композицією Knock Me Out у виконанні Linda Perry та Grace Slick.