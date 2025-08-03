У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про фіксацію вибухів і задимлення в районі одного з допоміжних обʼєктів, що знаходиться поруч із майданчиком Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, опублікованій на сайті агентства. За його словами, команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції почула вибухи і побачила дим, що піднімався з сусідньої території. Там, за словами представників станції, сьогодні було атаковано одну з допоміжних споруд.
Згідно з даними агентства, отриманими від представників ЗАЕС, приблизно о 9 ранку споруда "була обстріляна з артилерії та дронами". Сам обʼєкт розташований за 1200 метрів від майданчика станції.
"Будь-яка атака поблизу атомної електростанції, незалежно від передбачуваної цілі, становить потенційну загрозу для ядерної безпеки і повинна бути уникнута. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів, щоб запобігти ризику ядерної аварії", – сказав Гроссі.
Варто зазначити, що у заяві не сказано, з якими саме представниками ЗАЕС спілкувалася команда МАГАТЕ.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем окупантів з березня 2022 року. В травні 2025 року в "Енергоатомі" повідомляли, що кількох працівників станції росіяни позбавили волі – серед них є як засуджені, так і зниклі безвісти (про їхню долю нічого невідомо). Крім того, на початку вторгнення був до смерті закатований водолаз ЗАЕС Андрій Гончарук.
Forbes нещодавно випустило матеріал, в якому спрогнозувало, що російський диктатор Путін може піти на підрив Запорізької АЕС, якщо зазнає поразки у своїй спробі захопити Україну. Таку думку висловив британський експерт із Лестерського університету, автор книги "Атомний шантаж" Саймон Беннет. Він каже, що зараз Путін використовує станцію для шантажу.