Ryanair оновив норму ручної поклажі / фото REUTERS

Популярний лоукостер Ryanair збільшив мінімальну норму ручної поклажі, за яку не потрібно доплачувати. Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Так, із 1 серпня 2025 року почала діяти нова норма – замість дозволених раніше параметрів сумки 40×25×20 см тепер на борт можна взяти сумку розміром 40×30×20 см. Діють нововведення для всіх пасажирів – незалежно від тарифу.

Водночас велика ручна поклажа, за яку ви доплачуєте при купівлі квитка за базовим тарифом, залишилася незмінною. Її розміри не повинні перевищувати 55×40×20 см.

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Варто зазначити, що з цими нововведеннями розміри малої ручної поклажі для пасажирів Ryanair повністю збігаються зі стандартами ще однієї бюджетної авіакомпанії – Wizz Air.

Для пасажирів Ryanair почали діяти нові норми ручної поклажі: подробиці

Ryanair – інші новини

Європейський лоукостер Ryanair виконуватиме більше рейсів через аеропорти Варшави. Компанія додасть 25 нових маршрутів через аеропорт "Варшава-Модлін".

Раніше ми писали про те, що Ryanair ввів величезні штрафи для буйних пасажирів. Розмір штрафів стартує від 500 фунтів стерлінгів (понад 27 тисяч гривень).

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