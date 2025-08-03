Для пасажирів Ryanair почали діяти нові норми ручної поклажі: подробиці

Популярний лоукостер Ryanair збільшив мінімальну норму ручної поклажі, за яку не потрібно доплачувати. Про це йдеться на сайті авіаперевізника.
Так, із 1 серпня 2025 року почала діяти нова норма – замість дозволених раніше параметрів сумки 40×25×20 см тепер на борт можна взяти сумку розміром 40×30×20 см. Діють нововведення для всіх пасажирів – незалежно від тарифу.
Водночас велика ручна поклажа, за яку ви доплачуєте при купівлі квитка за базовим тарифом, залишилася незмінною. Її розміри не повинні перевищувати 55×40×20 см.
Варто зазначити, що з цими нововведеннями розміри малої ручної поклажі для пасажирів Ryanair повністю збігаються зі стандартами ще однієї бюджетної авіакомпанії – Wizz Air.
Ryanair – інші новини
Європейський лоукостер Ryanair виконуватиме більше рейсів через аеропорти Варшави. Компанія додасть 25 нових маршрутів через аеропорт "Варшава-Модлін".
Раніше ми писали про те, що Ryanair ввів величезні штрафи для буйних пасажирів. Розмір штрафів стартує від 500 фунтів стерлінгів (понад 27 тисяч гривень).