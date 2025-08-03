Для пасажирів Ryanair почали діяти нові норми ручної поклажі: подробиці

Тепер розмір малої ручної поклажі для пасажирів Ryanair повністю збігаються зі стандартами Wizz Air.

Популярний лоукостер Ryanair збільшив мінімальну норму ручної поклажі, за яку не потрібно доплачувати. Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Так, із 1 серпня 2025 року почала діяти нова норма – замість дозволених раніше параметрів сумки 40×25×20 см тепер на борт можна взяти сумку розміром 40×30×20 см. Діють нововведення для всіх пасажирів – незалежно від тарифу.

Водночас велика ручна поклажа, за яку ви доплачуєте при купівлі квитка за базовим тарифом, залишилася незмінною. Її розміри не повинні перевищувати 55×40×20 см.

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Варто зазначити, що з цими нововведеннями розміри малої ручної поклажі для пасажирів Ryanair повністю збігаються зі стандартами ще однієї бюджетної авіакомпанії – Wizz Air.

Ryanair – інші новини

Європейський лоукостер Ryanair виконуватиме більше рейсів через аеропорти Варшави. Компанія додасть 25 нових маршрутів через аеропорт "Варшава-Модлін".

Раніше ми писали про те, що Ryanair ввів величезні штрафи для буйних пасажирів. Розмір штрафів стартує від 500 фунтів стерлінгів (понад 27 тисяч гривень).

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